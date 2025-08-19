Психолог назвала, кто может стать для девочек значимым взрослым

По его словам, в подростковом возрасте девочки порой не хотят обсуждать проблемы с родителями, но им все равно нужна поддержка. Тетя может выступать в роли безопасного взрослого, который выслушает, не создавая давления и эмоционального напряжения.
«Тети — столпы психического здоровья девочек», — подчеркивает Биддалф в комментарии изданию Parents. Они помогают формировать доверие, эмоциональную стабильность и уверенность в себе.
Чем раньше налажена близость, тем легче девочке обращаться за советом и поддержкой в сложные моменты. Австралийский автор Мэгги Дент отмечает, что в условиях современных психологических нагрузок наличие хотя бы одного внимательного взрослого положительно влияет на жизнь ребенка.
Таким образом, тети, будь то родственницы или близкие друзья семьи, помогают девочкам чувствовать себя услышанными и защищенными. Они становятся доверенным лицом, к которому можно обратиться даже в трудные подростковые годы.