Психолог назвала, кто может стать для девочек значимым взрослым

Психолог Стив Биддалф, автор книг по воспитанию, утверждает, что тети играют особую роль в жизни девочек.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девочка с мамой смеются и держат в руках подарочную коробку
Источник: unsplash

По его словам, в подростковом возрасте девочки порой не хотят обсуждать проблемы с родителями, но им все равно нужна поддержка. Тетя может выступать в роли безопасного взрослого, который выслушает, не создавая давления и эмоционального напряжения.

«Тети — столпы психического здоровья девочек», — подчеркивает Биддалф в комментарии изданию Parents. Они помогают формировать доверие, эмоциональную стабильность и уверенность в себе.

Эксперты рекомендуют выстраивать отношения между тетей и ребенком еще до подросткового возраста.

Чем раньше налажена близость, тем легче девочке обращаться за советом и поддержкой в сложные моменты. Австралийский автор Мэгги Дент отмечает, что в условиях современных психологических нагрузок наличие хотя бы одного внимательного взрослого положительно влияет на жизнь ребенка.

Таким образом, тети, будь то родственницы или близкие друзья семьи, помогают девочкам чувствовать себя услышанными и защищенными. Они становятся доверенным лицом, к которому можно обратиться даже в трудные подростковые годы.