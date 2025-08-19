В Омской области поймали браконьеров, убивших лося

По версии следствия, двое ранее судимых жителей Колосовского района, специально отправились в район деревни Коготова на болотоходе, чтобы совершить незаконную охоту. В 10 километрах от деревни, 43-летний мужчина и его 60-летний знакомый, застрелили благородное животное. Сотрудник полиции нашли место разделки туши с фрагментами частей тела лося, а по местам жительства браконьеров было обнаружено его мясо.