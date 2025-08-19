Мощная вспышка на Солнце произошла 19 августа 2025 года — что ждать белорусам

По информации специалистов, вспышка класса M1.1 (речь идет про сильный класс) на Солнце случилась 19 августа, во вторник, примерно в 07.39. Ученые ранее предупреждали, что на Землю с названной даты влияние будет оказывать новая корональная дыра на Солнце. Это может спровоцировать и магнитные бури (подробнее мы писали здесь).