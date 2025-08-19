В самарской школе-интернате № 1 оборудовали кабинеты труда

Материально-техническую базу кабинетов труда обновили в самарской школе-интернате № 1 по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Для мальчиков были приобретены станки с числовым программным управлением, электроинструменты и наборы для робототехники. Для девочек поступили швейные машины, оборудование для кулинарии и материалы для творчества. Всего к началу учебного года более 580 образовательных организаций пополнятся оборудованием для реализации образовательных программ по предметам Основы безопасности и защиты Родины и Труд (Технология).
«Модернизация таких помещений — важный шаг к повышению качества обучения, развитию креативности и подготовке детей к реальной жизни. Традиционные кабинеты труда часто оснащены устаревшим оборудованием, что ограничивает возможности учащихся. Современные тенденции в образовании требуют интеграции технологий (3D-принтеры, лазерные станки, программируемые устройства), безопасности и эргономики (современные инструменты, удобная мебель), разнообразия направлений (робототехника, основы дизайна, работа с современными материалами)», — отметила директор школы-интерната № 1 Наталья Миронова.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.