В самарской школе-интернате № 1 оборудовали кабинеты труда

Для мальчиков были приобретены станки с числовым программным управлением, электроинструменты и наборы для робототехники. Для девочек поступили швейные машины, оборудование для кулинарии и материалы для творчества. Всего к началу учебного года более 580 образовательных организаций пополнятся оборудованием для реализации образовательных программ по предметам Основы безопасности и защиты Родины и Труд (Технология).