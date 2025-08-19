Ричмонд
Названы даты школьных каникул в Новосибирской области

Осенью дети отдохнут в конце октября, а зимние каникулы начнутся в канун Нового года.

В Новосибирской области определены сроки школьных каникул на 2025−2026 учебный год. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Минпросвещения РФ.

Согласно графику, осенние каникулы пройдут с 25 октября по 2 ноября и совпадут с праздничными днями 3 и 4 ноября.

Зимний отдых у школьников начнется 31 декабря и завершится 11 января. Последний учебный день перед летними каникулами намечен на 26 мая.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что каникулы должны длиться не менее недели, чтобы дети смогли хорошо восстановиться и вернуться к учебе с новыми силами.