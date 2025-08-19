Заместитель руководителя Росприроднадзора Башкирии получил штраф в 5 тысяч рублей

Установлено, что в управление поступило два обращения, касающихся нарушений природоохранного законодательства при утилизации отходов в Благовещенске. В первом случае ответ был дан с нарушением 30-дневного срока, при этом часть доводов заявителя осталась без внимания. Во втором случае гражданин вообще не получил уведомления о результатах рассмотрения своего обращения на указанный адрес электронной почты.