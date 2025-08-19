Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместитель руководителя Росприроднадзора Башкирии получил штраф в 5 тысяч рублей

В Башкирии оштрафовали замглавы Росприроднадзора.

Источник: Комсомольская правда

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выявила серьезные нарушения в работе регионального Управления Росприроднадзора. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка показала, что в марте-апреле текущего года учреждение не выполнило требования законодательства в части сроков и полноты ответов на жалобы жителей.

Установлено, что в управление поступило два обращения, касающихся нарушений природоохранного законодательства при утилизации отходов в Благовещенске. В первом случае ответ был дан с нарушением 30-дневного срока, при этом часть доводов заявителя осталась без внимания. Во втором случае гражданин вообще не получил уведомления о результатах рассмотрения своего обращения на указанный адрес электронной почты.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю Росприроднадзора с требованием устранить нарушения. Кроме того, по инициативе надзорного органа заместитель руководителя ведомства был привлечен к административной ответственности по статье за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в пять тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.