В США медведь устроил вечеринку в джакузи: видео

Черные медведи в Теннесси нередко появляются рядом с городами и курортными зонами, особенно близ национального парка. Животные заходят на частные территории в поисках пищи, но такие неожиданные визиты, как с джакузи, происходят относительно редко и всегда привлекают внимание местных жителей и туристов.