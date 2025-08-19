В США медведь устроил вечеринку в джакузи: видео

Жители Пиджен-Фордж штата Теннесси США стали очевидцами редкого и забавного события: черный медведь решил расслабиться в горячей ванне частного дома. Фелиция Шиллинбург рассказала, что находилась в джакузи вместе с мамой и подругой, когда лесной хищник внезапно появился из-за угла и поднялся на деревянную террасу. Женщины в панике выбежали из воды, а медведь тем временем начал наслаждаться теплом ванны.
Шиллинбург успела снять происходящее на видео, где слышно, как она шутит: «Ему жарко. Он говорит: “Где вечеринка? Где вечеринка?”». Через несколько минут, как только зверь вылез из джакузи, он ушел, не причинив никому вреда.
Черные медведи в Теннесси нередко появляются рядом с городами и курортными зонами, особенно близ национального парка. Животные заходят на частные территории в поисках пищи, но такие неожиданные визиты, как с джакузи, происходят относительно редко и всегда привлекают внимание местных жителей и туристов.
Случай в Пиджен-Фордж стал популярным в соцсетях — о нем рассказали на телеканале ABC7. Видео Шиллинбург вызвало множество комментариев и шуток: пользователи отметили удивительное спокойствие медведя и необычность ситуации.
Эксперты напоминают, что при встрече с дикими животными важно сохранять спокойствие, не пытаться их прогонять и кормить, чтобы не провоцировать агрессивное поведение.