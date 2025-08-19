Ричмонд
В Ачхой-Мартановском районе Чечни началась программа «Глаз мира ясно видит»

Специалисты продиагностируют состояние зрения пожилого населения республики и бесплатно предоставят им очки.

Источник: Национальные проекты России

Программа «Глаз мира ясно видит», направленная на предоставление бесплатной офтальмологической помощи пенсионерам, стартовала в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.

По программе специалисты будут проводить медицинские осмотры и комплексную диагностику состояния зрения. Также они бесплатно предоставят оптические изделия для коррекции остроты зрения и проведут оздоровительно-профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возрастных патологий глаз. Современные диагностические аппараты позволяют быстро и точно определить наличие офтальмологических заболеваний.

Используя новейшую аппаратуру, врачи обследуют население прямо в зданиях поликлиник и домах культуры, делая медицинский осмотр удобным и доступным для пожилых людей. Помимо офтальмологических осмотров, пациенты получают рекомендации по правильной гигиене и рациональному режиму питания. Специалисты подробно консультируют пациентов по поводу профилактических упражнений для глаз и оптимальному отдыху, необходимому для их здоровья.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.