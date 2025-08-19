Во Владимирской области выбрали лучшего лесного пожарного

Конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный — 2025» состоялся во Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Региональный конкурс состоял из двух этапов. Первый включал проверку физической подготовки участников с бегом по пересеченной местности, второй — преодоление ими лесопожарной полосы препятствий. По итогам всех этапов соревнований победителем стал Дмитрий Новиков из Андреевского лесничества, он представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса.
«Лесное хозяйство не стоит на месте, оно динамично развивается. Модернизируются, совершенствуются и внедряются новые технологии. Благодаря конкурсу наши работники ежегодно повышают свой квалификационный уровень. Очень важно, чтобы все участники передавали свой опыт, знания, мастерство друг другу, именно так лесное хозяйство будет становиться более узнаваемым, востребованным и готовым решать все поставленные перед ним задачи», — отметил министр лесного хозяйства Евгений Малышев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.