Во Владимирской области выбрали лучшего лесного пожарного

«Лесное хозяйство не стоит на месте, оно динамично развивается. Модернизируются, совершенствуются и внедряются новые технологии. Благодаря конкурсу наши работники ежегодно повышают свой квалификационный уровень. Очень важно, чтобы все участники передавали свой опыт, знания, мастерство друг другу, именно так лесное хозяйство будет становиться более узнаваемым, востребованным и готовым решать все поставленные перед ним задачи», — отметил министр лесного хозяйства Евгений Малышев.