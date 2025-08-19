Красный проспект в Новосибирске оснащают пандусами для маломобильных людей

На улицах Новосибирска начали устанавливать подъёмники для маломобильных горожан. Так на Красном проспекте, у дома 88, была установлена подъёмная платформа для людей с ограниченной подвижностью, которая уже начала свою работу.
Перед вводом в эксплуатацию систему проверили специалисты департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Тестирование подтвердило: оператор прибывает к платформе в течение полутора минут после нажатия кнопки вызова.
30 июля был заключён контракт на обустройство пяти пандусов и двух подъёмных платформ на Красном проспекте.
«Этот проект — ещё один шаг на пути создания комфортной городской среды. Этот опыт необходимо масштабировать», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил, что до 1 декабря планируется решить проблему пешеходной доступности Красного проспекта от станции метро «Гагаринская» до площади Калинина. Контракт на разработку проектной документации был заключён ранее. Проекты готовы, и МКУ «Гормост» уже заключил контракт на строительно-монтажные работы.
В июле был подписан контракт на монтаж пандусов у домов № 79, 81, 83, 85, 87, 153 и двух наклонных платформ у домов № 81 и 83.