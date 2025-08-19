Пермь посетит министр спорта РФ

Помимо лекций и тренингов в первый день на «Экспо Баскете» состоится заседание Совета по развитию баскетбола «Баскетбол 2030: от региональных проектов к национальным победам». Спикерами выступят министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Единой лиги ВТБ, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко.