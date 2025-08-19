Ричмонд
В Рязанской области прошел IX Международный фестиваль гончаров

Свои работы на нем представили мастера из 22 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Девятый Международный фестиваль гончаров проводился с 14 по 16 августа в городе Скопине Рязанской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.

Во время фестиваля развернулась ярмарка гончарных изделий. Свои работы на ней представили мастера из 22 регионов страны, включая Рязанскую область. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по лепке из глины на гончарном круге, а также присоединиться к интерактивным экскурсиям по скопинскому центру народных художественных промыслов.

Кроме того, была организована концертная праздничная программа и установлено 10 гончарных кругов, за которыми мастера выполняли задания разной сложности. В завершение мероприятия прошло «Огненное шоу» от семьи местных гончаров.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.