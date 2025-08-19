Ричмонд
Кравцов оценил использование ИИ при изучении школьной программы

Кравцов: использование ИИ не ведет к усвоению школьного материала.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Использование искусственного интеллекта не ведет к усвоению школьного материала и получению знаний, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Использование сегодня в том числе искусственного интеллекта, информационных технологий зачастую ведет к упрощению образования: попытки найти правильные ответы, решение тех или иных задач. Это не ведет к усвоению материала, к получению знаний», — сказал министр на Всероссийском педагогическом съезде.

Он добавил, что перед правительством России стоит вызов, который заключается в стремительном развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта.

По словам Кравцова, тема ИИ войдет план реализации Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

В работе над Стратегией принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ. −0-