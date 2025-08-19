В московском районе Зюзино построят два дома по программе реновации

В новостройках запроектированы помещения общественного назначения. Они займут первые этажи и будут оборудованы отдельными входами с улицы. В одном из домов откроется центр информирования по вопросам переселения в рамках программы реновации. Во дворах высадят деревья и кустарники, засеют газоны и цветники, обустроят проезды и пешеходные дорожки, а также установят фонари и лавки.