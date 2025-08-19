Ричмонд
В московском районе Зюзино построят два дома по программе реновации

В почти 500 квартирах поклеят обои, уложат напольное покрытие и установят всю необходимую сантехнику.

Две новостройки возведут на Одесской и Перекопской улицах в московском районе Зюзино по программе реновации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Всего в двух домах будет почти 500 квартир. В них поклеят обои, уложат напольное покрытие и установят всю необходимую сантехнику. Здания будут полностью подготовлены к заселению в соответствии со стандартами программы реновации.

В новостройках запроектированы помещения общественного назначения. Они займут первые этажи и будут оборудованы отдельными входами с улицы. В одном из домов откроется центр информирования по вопросам переселения в рамках программы реновации. Во дворах высадят деревья и кустарники, засеют газоны и цветники, обустроят проезды и пешеходные дорожки, а также установят фонари и лавки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.