В Омской области на затопленном огороде поселились дикие утки

Омич поделился забавной историей из затопленного огорода в селе Пушкино Омского района. В результате продолжительных ливней на участке омича образовалось целое озеро, где уже поселилась стая диких уток.
«Даже на охоту ездить не надо, можно с огорода поохотиться», — шутит местный житель.
Напомним, что из-за сильных дождей в нескольких районах области уже введены режимы ЧС. Так, опасное переувлажнение почвы зарегистрировано в Саргатском, Называевском и Таврическом районах.
Подтопления зафиксированы и в черте Омска. Так, в Кировском округе подтоплено 16 частных домов и 16 приусадебных участков.