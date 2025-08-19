Ричмонд
В Омской области на затопленном огороде поселились дикие утки

Ливни затопили участки в Омской области, и дикие утки нашли себе новое место обитания в огородах местных жителей.

Источник: Om1 Омск

Омич поделился забавной историей из затопленного огорода в селе Пушкино Омского района. В результате продолжительных ливней на участке омича образовалось целое озеро, где уже поселилась стая диких уток.

«Даже на охоту ездить не надо, можно с огорода поохотиться», — шутит местный житель.

Напомним, что из-за сильных дождей в нескольких районах области уже введены режимы ЧС. Так, опасное переувлажнение почвы зарегистрировано в Саргатском, Называевском и Таврическом районах.

Подтопления зафиксированы и в черте Омска. Так, в Кировском округе подтоплено 16 частных домов и 16 приусадебных участков.