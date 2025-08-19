Усиление магнитных бурь на Земле ожидается до конца суток

По данным специалистов, индекс геомагнитной активности на данный момент остается в спокойной зоне. Однако в течение дня он, по прогнозу, перейдет в «желтую» и «красную» зоны. Ожидается, что скорость солнечного ветра достигнет «оранжевого» уровня, а геомагнитные возмущения продлятся 1−2 суток.