Усиление магнитных бурь на Земле ожидается до конца суток

По данным специалистов, на Солнце фиксируется некоторое оживление вспышечной активности, однако выраженных трендов пока не наблюдается.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ученые прогнозируют усиление солнечного ветра и связанных с ним геомагнитных бурь в течение ближайших суток. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

«Наблюдения пока отстают от прогноза, и ожидавшихся к утру значений скорости 800−900 км/с пока нет», — отметили в лаборатории.

По данным специалистов, индекс геомагнитной активности на данный момент остается в спокойной зоне. Однако в течение дня он, по прогнозу, перейдет в «желтую» и «красную» зоны. Ожидается, что скорость солнечного ветра достигнет «оранжевого» уровня, а геомагнитные возмущения продлятся 1−2 суток.

Кроме того, на Солнце фиксируется некоторое оживление вспышечной активности, однако выраженных трендов пока не наблюдается, и влияния на Землю эти процессы не оказывают.