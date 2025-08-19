Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов

Минобрнауки в начале учебного года представит список приоритетных специальностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Минобрнауки РФ в начале учебного года представит перечень приоритетных специальностей для студентов, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов», — сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.

Ранее с таким поручением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их.

Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше