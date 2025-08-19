В селе Косулино Свердловской области организовали мастерскую «Репортаж»

Творческая мастерская «Репортаж» состоялась в библиотеке села Косулино Свердловской области, которую обновили при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры Белоярского городского округа.
Школьники смогли погрузиться в атмосферу путешествий по разным регионам нашей страны, создавая яркие рассказы и познавательные заметки. Участники поделились информацией о Красной книге, рассказывая о редких животных и растениях России. Мероприятие позволило детям проявить свою фантазию и творческие способности, каждый стал настоящим корреспондентом.
В завершение творческой мастерской ребята посмотрели мультфильм «Красная книга» из популярного мультсериала «Смешарики». Библиотекарь отметила высокий интерес участников и подчеркнула важность таких мероприятий для развития творческих способностей детей и формирования любви к природе родного края.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.