Омский Роспотребнадзор рассказал, как наладить режим сна ребёнка перед школой

Для комфортного сна важно поддерживать в детской комнате температуру 18−22°C. Если ребёнку жарко, ему будет тяжело заснуть, что мешает полноценному отдыху. Влажность в помещении должна быть в пределах 40−60%. Слишком сухой воздух может вызвать жажду и побуждать ребёнка просыпаться ночью.