Омский Роспотребнадзор рассказал, как наладить режим сна ребёнка перед школой

Сон — это неотъемлемая часть здорового образа жизни, играющая ключевую роль в эмоциональном состоянии, физическом развитии и успеваемости ребёнка. Создание правильных условий для сна помогает наладить режим дня и улучшить качество сна, сообщает омский Роспотребнадзор.
Условия в комнате для сна.
Для комфортного сна важно поддерживать в детской комнате температуру 18−22°C. Если ребёнку жарко, ему будет тяжело заснуть, что мешает полноценному отдыху. Влажность в помещении должна быть в пределах 40−60%. Слишком сухой воздух может вызвать жажду и побуждать ребёнка просыпаться ночью.
Перед сном полезно приглушить свет в комнате, например, закрыв шторы от яркого солнечного света. Также важно устранить посторонние шумы — даже слабые звуки могут нарушить сон, поэтому лучше обеспечить полную тишину.
Организация режима дня.
Очень важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает настроить внутренние биологические часы ребёнка и сделать сон более качественным.
За 1−2 часа до сна лучше переключить внимание ребёнка на спокойные занятия: чтение книг, рисование или собирание пазлов. Избегайте активных игр, просмотра телевизора и использования гаджетов — синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, гормона, ответственного за засыпание.
Питание.
Ужин должен быть лёгким и проходить за 1−1,5 часа до сна. Избегайте жирных и сладких продуктов перед сном. Оптимальный ужин включает нежирные белки и сложные углеводы.
Ритуалы перед сном.
Повторяющиеся действия, такие как чтение сказок или прогулки на свежем воздухе, создают у ребёнка чувство безопасности, помогают переключиться от активности к спокойствию и формируют позитивные ассоциации со сном.