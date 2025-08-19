10G интернет запустили в Астане

В ходе презентации участникам представили технологию 10G PON и ее преимущества, а также продемонстрировали оборудование нового поколения — оптические терминалы, современный OLT и Wi-Fi стандарта 7. В демонстрационной зоне гости смогли лично протестировать интернет, замерить скорость соединения и оценить стабильность работы сервисов.
Тесты сети показали скорость загрузки и отправки до 9490 Мбит/с, чего достаточно для стабильной работы ресурсоемких сервисов — от видео 8К до облачного гейминга.
Запуск 10G в Астане — это стратегический шаг к формированию цифровой инфраструктуры нового поколения. Для нас важно, чтобы инновации быстро переходили от тестирования к практическому применению и приносили ощутимую пользу жителям и бизнесу. Уверен, этот проект станет отправной точкой для внедрения в столице современных сервисов, способных вывести городскую инфраструктуру на новый уровень.
10G PON — это проводной интернет со скоростью до 10 гигабит в секунду. В отличие от стандартов мобильной связи 4G и 5G, цифра «10» обозначает именно скорость передачи данных, а не поколение технологии, подчеркнули в акимате.
Пилотный проект открыт для астанчан до 19 сентября 2025 года. Протестировать интернет 10G можно в коворкинге Forte по адресу: ул. Достык, 8/1, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.