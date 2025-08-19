10G интернет запустили в Астане

Запуск 10G в Астане — это стратегический шаг к формированию цифровой инфраструктуры нового поколения. Для нас важно, чтобы инновации быстро переходили от тестирования к практическому применению и приносили ощутимую пользу жителям и бизнесу. Уверен, этот проект станет отправной точкой для внедрения в столице современных сервисов, способных вывести городскую инфраструктуру на новый уровень.