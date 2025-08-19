Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси сказало про отправку военнослужащих ВВС и войск ПВО в Россию

Минобороны: белорусские военнослужащие прибыли в Россию на учения.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Беларуси сказало про отправку военнослужащих ВВС и войск ПВО в Россию. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли в Россию, где примут участие в оперативно-тактическом учении в составе родов войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.

В Минобороны отметили, что на учении, которое состоится на полигоне «Ашулук», белорусские военнослужащие смогут повысить уровень слаженности подразделений. Кроме того, они выполнят практические боевые пуски ракет, отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя.

Ранее Минобороны сообщило, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.

Тем временем министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.

Кроме того, глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»: «Уже прибыли два подразделения из России».