Минобороны Беларуси сказало про отправку военнослужащих ВВС и войск ПВО в Россию

В Минобороны отметили, что на учении, которое состоится на полигоне «Ашулук», белорусские военнослужащие смогут повысить уровень слаженности подразделений. Кроме того, они выполнят практические боевые пуски ракет, отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя.