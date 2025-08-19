Минобороны Беларуси сказало про отправку военнослужащих ВВС и войск ПВО в Россию. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства обороны.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли в Россию, где примут участие в оперативно-тактическом учении в составе родов войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.
В Минобороны отметили, что на учении, которое состоится на полигоне «Ашулук», белорусские военнослужащие смогут повысить уровень слаженности подразделений. Кроме того, они выполнят практические боевые пуски ракет, отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя.
Ранее Минобороны сообщило, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.
Тем временем министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.
Кроме того, глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»: «Уже прибыли два подразделения из России».