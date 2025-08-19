«Минскстрой» показал, как выглядит новая школа в ЖК «Минск Мир» с поездом в фойе. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации «Минскстрой».
В пресс-службе отметили, что школа № 227 в ЖК «Минск Мир» скоро примет учащихся. На данный момент на спортивных площадках специалисты доустанавливают оборудование, наносят разметку, а также снимают упаковку с малых форм. Трибуны для зрителей готовы. Кроме того, наполнена песком прыжковая яма.
В организации замечают, что внутри здания все чаще встречаются специалисты по уборке помещений, чем строители. Необходимо навести чистоту, порядок, расставить мебель, а также подключить оборудование. Новая школа рассчитана на 1056 мест.
«На стене в фойе заметили поезд? Это не случайно. В школе откроют классы железнодорожной направленности», — уточнили в «Минскстрое».
В пресс-службе добавили, что обе чаши бассейна уже наполнены водой и они находятся в отдельно стоящем здании. В нем же расположены душевые, гардеробные.
Тем временем новые предметы и факультативы появятся в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
