«Минскстрой» показал, как выглядит новая школа в ЖК «Минск Мир» с поездом в фойе

В пресс-службе отметили, что школа № 227 в ЖК «Минск Мир» скоро примет учащихся. На данный момент на спортивных площадках специалисты доустанавливают оборудование, наносят разметку, а также снимают упаковку с малых форм. Трибуны для зрителей готовы. Кроме того, наполнена песком прыжковая яма.