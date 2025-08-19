Ричмонд
До ноября в Уфе будет закрыт путепровод на въезде в Демский район

В Уфе до 31 октября перекроют путепровод на въезде в Дему.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе с 20 августа по 31 октября на путепроводе на въезде в Демский район пройдут планово-предупредительные работы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На правой половине сооружения демонтируют старое дорожное покрытие и защитный бетонный слой, восстановят конструктивные слои мостового полотна, отремонтируют регуляционные сооружения и системы водоотвода, установят новые деформационные швы, а также заменят элементы обустройства путепровода.

Работы планируют вести круглосуточно. 20 августа ФКУ Упрдор «Приуралье» переорганизует движение: автомобили смогут проезжать по четырем полосам на левой стороне.

