Триколор вернётся на гору в Дивногорске ко Дню флага России

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, на скале в Дивногорске вновь появится российский триколор.

Ранее установленный флагшток пришлось демонтировать из-за повреждений, вызванных сильным ветром и ливнями.

Инициатором восстановительных работ выступил директор местного Молодёжного центра Павел Метелкин. Вместе с волонтёрами, казаками и депутатами он организовал сложную операцию по доставке материалов на вершину.

Особую сложность представляла транспортировка строительных материалов. Смесь для фундамента, металлоконструкции и инструменты сначала перевозили через Енисей на лодке, а затем вручную поднимали на гору. Работы заняли около девяти часов.

22 августа триколор вновь займёт своё законное место, продолжая традицию, которая уже стала визитной карточкой Дивногорска.