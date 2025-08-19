Какие продукты снижают эффективность антибиотиков

Антибиотики помогают организму бороться с бактериальными инфекциями, но их эффективность зависит не только от дозировки, но и от питания. В первую очередь следует ограничить молочные продукты. Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, способен связываться с некоторыми антибиотиками, например тетрациклинами и фторхинолонами, и снижать их всасывание.