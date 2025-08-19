Какие продукты снижают эффективность антибиотиков

Антибиотики помогают организму бороться с бактериальными инфекциями, но их эффективность зависит не только от дозировки, но и от питания. В первую очередь следует ограничить молочные продукты. Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, способен связываться с некоторыми антибиотиками, например тетрациклинами и фторхинолонами, и снижать их всасывание.
Алкоголь также нежелателен во время курса лечения. Он увеличивает нагрузку на печень и может усиливать такие побочные эффекты, как тошнота, головокружение, сонливость и расстройство желудка.
Продукты с высоким содержанием сахара, в том числе бананы, виноград и сухофрукты, способствуют росту нежелательных бактерий и грибков в кишечнике, усиливая дисбактериоз. А клетчатка, наоборот, ускоряет выведение антибиотиков, снижая эффективность лечения.
Исрафилова подчеркнула, что важно строго соблюдать инструкции врача и указания по приему препарата. После окончания курса она рекомендовала восстанавливать микрофлору кишечника с помощью про- и пребиотиков.