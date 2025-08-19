В Челябинске отремонтировали дорогу на улице Железнодорожной

Ремонт значительно улучшил качество дорожного покрытия и повысил безопасность движения. Обновленное полотно способствует более комфортным поездкам для автомобилистов и передвижению пешеходов, а также облегчает транспортное сообщение между несколькими районами города. На объекте восстановили покрытие проезжей части и газон, а также оборудовали тротуары.