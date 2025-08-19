В Челябинске отремонтировали дорогу на улице Железнодорожной

Дорогу на улице Железнодорожной обновили в Челябинске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
Ремонт значительно улучшил качество дорожного покрытия и повысил безопасность движения. Обновленное полотно способствует более комфортным поездкам для автомобилистов и передвижению пешеходов, а также облегчает транспортное сообщение между несколькими районами города. На объекте восстановили покрытие проезжей части и газон, а также оборудовали тротуары.
На дороге осуществлялся ежедневный надзор не только со стороны кураторов комитета дорожного хозяйства Челябинска, но и со стороны независимой организации. Представители стройконтроля присутствовали на объекте и проверяли производственные процессы и соответствие выполняемых работ с документацией.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.