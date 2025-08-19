В Якутии на месте строительства Ленского моста обнаружили древнее жилище

Спасательные раскопки на площади 6 650 кв. м состоялись этим летом и стали крупнейшими в Центральной Якутии. «За весь археологический сезон к раскопкам было привлечено около 80 человек. С нами поработали несколько организаций — это Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет, также у нас проходили практику студенты Якутского художественного училища и Арктического государственного института культуры и искусств. Студенты, конечно, получили навыки археологических работ, и часть из них, к нашему счастью, захотели связать свою жизнь с археологией. Археологов в Якутии очень мало, при этом территория огромна, и задач с каждым годом становится все больше и больше», — отметила собеседница агентства.