Самолет МС-21 готовится к первому полету в Иркутске. Это будет второй борт отечественного лайнера. А первый уже провел в воздухе более 70 часов в Подмосковье в рамках испытаний. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Ростеха, всего самолет совершил 19 полетов.