Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили даты школьных каникул на 2025−2026 учебный год

Стали известны даты каникул в донских школах в будущем учебном году.

Источник: Комсомольская правда

На сайте министерства образования Ростовской области опубликовали документ с рекомендованными датами школьных каникул в 2025/2026 учебном году.

Осенние каникулы планируются в период с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября). Зимний отдых школьников должен проходить с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Весенние каникулы утвердили на период с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а летние — с 27 мая по 31 августа 2026 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля 2026 года.

Учебный год завершится 26 мая 2026 года. Если эта дата выпадет на выходной, последним учебным днем станет предыдущий рабочий день. Для выпускников 9 и 11 классов сроки окончания занятий будут скорректированы в соответствии с графиком экзаменов. Школы могут адаптировать предложенный график с учетом мнения родителей и плановых мероприятий.

Подпишись на нас в Telegram.