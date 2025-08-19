В Ростовской области объявили даты школьных каникул на 2025−2026 учебный год

Учебный год завершится 26 мая 2026 года. Если эта дата выпадет на выходной, последним учебным днем станет предыдущий рабочий день. Для выпускников 9 и 11 классов сроки окончания занятий будут скорректированы в соответствии с графиком экзаменов. Школы могут адаптировать предложенный график с учетом мнения родителей и плановых мероприятий.