В Ростовской области объявили даты школьных каникул на 2025−2026 учебный год

На сайте министерства образования Ростовской области опубликовали документ с рекомендованными датами школьных каникул в 2025/2026 учебном году.
Осенние каникулы планируются в период с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября). Зимний отдых школьников должен проходить с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Весенние каникулы утвердили на период с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а летние — с 27 мая по 31 августа 2026 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля 2026 года.
Учебный год завершится 26 мая 2026 года. Если эта дата выпадет на выходной, последним учебным днем станет предыдущий рабочий день. Для выпускников 9 и 11 классов сроки окончания занятий будут скорректированы в соответствии с графиком экзаменов. Школы могут адаптировать предложенный график с учетом мнения родителей и плановых мероприятий.
Подпишись на нас в Telegram.