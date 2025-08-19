Ричмонд
Онищенко рассказал, почему нельзя проводить контрольные в четверг

Онищенко призвал не проводить контрольные в школах в четверг из-за биоритмов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Самым тяжелым днем для человека, особенно для ребенка, является четверг, поэтому в этот день не следует проводить контрольные, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мы всегда требовали, даже вмешивались в расписание, потому что есть биоритмы, суточные биоритмы. Вот почему мы против второй смены? Потому что есть суточный биоритм у ребенка. Вот он утром проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать. Если он идет во вторую смену, это уже принципиально другая ситуация. В течение недели самый тяжелый день для всех нас, а для детей тем более — это четверг. Потому что недельный биоритм работает так. Мы отдыхаем в воскресенье, в понедельник он начинает подниматься, и к среде он достигает максимума», — сказал академик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Из-за этого медики рекомендовали проводить все контрольные в среду, но не в каждой школе это можно сделать, рассказал Онищенко.

«Еще надо между педагогами распределить это все. А вот в четверг не надо никаких контрольных, никаких экзаменов устраивать. Почему? Потому что резкое падение биоритма», — сказал он.

Онищенко добавил, что споры о нагрузке на детей в школах ведутся уже давно, они перегружены психологически, а все по-разному усваивают материал.