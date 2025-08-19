Онищенко рассказал, почему нельзя проводить контрольные в четверг

«Мы всегда требовали, даже вмешивались в расписание, потому что есть биоритмы, суточные биоритмы. Вот почему мы против второй смены? Потому что есть суточный биоритм у ребенка. Вот он утром проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать. Если он идет во вторую смену, это уже принципиально другая ситуация. В течение недели самый тяжелый день для всех нас, а для детей тем более — это четверг. Потому что недельный биоритм работает так. Мы отдыхаем в воскресенье, в понедельник он начинает подниматься, и к среде он достигает максимума», — сказал академик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».