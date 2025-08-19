Онищенко рассказал, кому нужно привиться от гриппа

«Максимально нужно привить детей школьного возраста, привить учителей, привить врачей, особенно тех, кто сидят на поликлиническом приеме, так, медиков, потому что они встречаются с контингентами, в поликлинику уж точно никто здоровый не ходит… Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать — это прерогатива государства», — сказал академик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».