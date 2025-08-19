В Кабардино-Балкарии разработали экологичный способ переработки пластика

«Ключевая особенность разработки — двойное действие нашего состава. Мы используем нитраты, которые при нагреве выделяют атомарный кислород, — он гораздо активнее обычного и обеспечивает полное сгорание полимера. Одновременно щелочи, входящие в состав смеси, вступают в реакцию с образующимися токсичными газами, нейтрализуя их и превращая в безвредные соли», — уточнил Кочкаров. Сейчас ученые готовятся к следующему этапу исследований, который потребует специализированного оборудования для проведения количественных расчетов.