Роспотребнадзор РТ: в конце августа начнется новая волна активности клещей

необходимо надевать однотонную и светлую одежду, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, на голове должен быть капюшон или платок, на рукавах — манжеты; одежду нужно обработать специальными аэрозолями, отпугивающими клещей, открытые части тела — специальными кремами и аэрозолями; для обнаружения клещей каждые 15−20 минут обязательно проводить само- и взаимоосмотры; не рекомендуется заносить в дом свежесобранные растения, ведь на них могут быть клещи; следует обрабатывать домашних питомцев специальным спреем; для отдыха на природе нужно выбирать сухие места, свободные от густой растительности.