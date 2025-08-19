Роспотребнадзор РТ: в конце августа начнется новая волна активности клещей

«Самая оптимальная температура воздуха для жизнедеятельности клещей — диапазон от +16° до +20°, поэтому вторая волна активности клещей начинается с конца августа и длится до октября. Обычно этот период совпадает с началом грибного сезона», — сказано на сайте Роспотребнадзора РТ.
С начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 9213 жителей республики, из них 2269 — дети.
Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано среди жителей:
Казани — 3406 случаев; Набережных Челнов — 873 случая; Нижнекамского района — 588 случаев.
В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 14 тысяч человек.
Роспотребнадзор РТ напоминает о мерах индивидуальной защиты от клещей:
необходимо надевать однотонную и светлую одежду, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, на голове должен быть капюшон или платок, на рукавах — манжеты; одежду нужно обработать специальными аэрозолями, отпугивающими клещей, открытые части тела — специальными кремами и аэрозолями; для обнаружения клещей каждые 15−20 минут обязательно проводить само- и взаимоосмотры; не рекомендуется заносить в дом свежесобранные растения, ведь на них могут быть клещи; следует обрабатывать домашних питомцев специальным спреем; для отдыха на природе нужно выбирать сухие места, свободные от густой растительности.