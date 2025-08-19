Ричмонд
Нижегородские «Метеоры» впервые отправятся в Московскую и Тверскую области

Нижегородское судно «Метеор 120Р» впервые отправится в Тверскую и Московскую области, сообщили в компании «Водолёт».

Источник: Время

30 августа судно на воздушных крыльях отправится в Ярославль. Остановки будут делаться в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. В Ярославле судно останется на ночь. Утром 31 августа оно продолжит путь до Твери. Будут сделаны остановки Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне. Обратный рейс планируется на утро 1 сентября: в Нижний Новгород судно вернется 2 сентября.

Напомним, что ранее был запущен составной маршрут «Метеора» по маршрутам Нижний Новгород — Казань, Казань — Нижнекамск — Чайковский и Чайковский — Пермь.

Ранее «Водолет» отменил рейсы «Метеоров» до Ярославля из-за аварии на шлюзе Городецкого гидроузла.