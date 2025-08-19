Мингорисполком: население Минска может увеличиться на 25 — 30 000 человек к 2030

Представитель Мингорисполкома сообщил: ожидается, что занятость в сферах услуг, а также в производственной будет около 80% и 21%, соответственно. Говоря про обеспеченность жилым фондом, он заметил, что намерены достигнуть показателя в 27,5 квадратного метра общей площади на человека. Это значит, что прирост окажется примерно 4,3 тысячи квадратных метров.