Мингорисполком: население Минска может увеличиться на 25 — 30 000 человек к 2030

Мингорисполком сообщил, что население Минска может увеличиться на 25 — 30 000 человек к 2030 году. Об этом рассказал глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет агентство «Минск-Новости».
Гутько отметил, что, согласно прогнозу социально-экономического развития, до 2030 года территория белорусской столицы вырастет на 2,8 тысячи гектаров и составит примерно 38,1 тысячи гектаров (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что к 2030 также может увеличиться и население Минска на 25 — 30 000 человек.
Представитель Мингорисполкома сообщил: ожидается, что занятость в сферах услуг, а также в производственной будет около 80% и 21%, соответственно. Говоря про обеспеченность жилым фондом, он заметил, что намерены достигнуть показателя в 27,5 квадратного метра общей площади на человека. Это значит, что прирост окажется примерно 4,3 тысячи квадратных метров.
— Городские земли будут использоваться более эффективно. Небольшое их увеличение запланировано за счет расположенных чуть южнее Минского моря территорий Минского и Смолевичского районов и рядом с Национальным аэропортом «Минск», — пояснил Виктор Гутько.
