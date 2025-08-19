В Казани рассматривают три новых участка для Соборной мечети

После отказа от предыдущих вариантов — парка «Кырлай» и территории у Центра семьи «Казан» — власти рассматривают три новых участка в районе «Новой Портовой».
Основные рассматриваемые локации:
- Речная коса рядом с элеватором агрохолдинга «Красный Восток».
- Коса напротив элеватора.
- Берег Волги напротив Ново-Татарского кладбища.
Ранее обсуждавшийся вариант в Адмиралтейской слободе на мысе бывшей пескобазы так и не был реализован. Выбор нового места осложняется необходимостью учесть геологические особенности, транспортную доступность и историко-культурный контекст.
Окончательное решение по расположению главной мечети города пока не принято. Власти продолжают изучать предложенные варианты, чтобы найти оптимальное решение для этого значимого религиозного и архитектурного объекта.
