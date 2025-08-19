Ричмонд
Беременные жены призывников в Новосибирске смогут получить 51 тысячу рублей

В Новосибирской области беременные супруги призывников имеют право на единовременное пособие от государства.

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области сообщило, что беременные жены военнослужащих-призывников могут получить выплату в размере 51 198 рублей.

Право на пособие возникает при сроке беременности не менее 180 дней. Заявка рассматривается в течение десяти рабочих дней, а при положительном решении деньги переводят в течение пяти.

После рождения ребенка женщине также полагается ежемесячное пособие 21,9 тысячи рублей, которое выплачивается до достижения ребенком трёх лет.

Подать заявление можно как дистанционно через портал «Госуслуги», так и лично в многофункциональном центре.