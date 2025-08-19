Белые медведицы Мила и Парма переехали в новый Пермский зоопарк

Переезд белых медведиц Милы и Пармы в новый Пермский зоопарк состоялся, сообщает телеграм-канал учреждения.
Об этом зоопарк рассказал днём 19 августа. Как сообщили сотрудники учреждения, сейчас в распоряжении полярных животных четыре просторных вольера. При этом на протяжении всего года в бассейнах предусмотрен подогрев воды. Уточняется, что пока Парма, которой ещё не исполнилось и года, вместе с мамой будет жить в вольере отдельно от её отца.
«Пока малышка не станет самостоятельной, Мила и Парма будут жить в отдельном вольере, по соседству с Сэрику. После чего пара Милы и Сэрику воссоединится», — рассказывает телеграм-канал Пермского зоопарка.
К публикации учреждение также прикрепило ролик, в котором видно как мать и дочь осваиваются на новой территории — медведицы активно гуляют, осматривая помещение, и купаются в бассейне.
Напомним, 17 августа сайт perm.aif.ru рассказывал, что в новом зоопарке состоялся переезд отца Пармы белого медведя Сэрику. Учреждение также опубликовало отдельный ролик, где был показан процесс переезда животного. Для этого пригодились автокран и грузовик.