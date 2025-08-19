Белые медведицы Мила и Парма переехали в новый Пермский зоопарк

Об этом зоопарк рассказал днём 19 августа. Как сообщили сотрудники учреждения, сейчас в распоряжении полярных животных четыре просторных вольера. При этом на протяжении всего года в бассейнах предусмотрен подогрев воды. Уточняется, что пока Парма, которой ещё не исполнилось и года, вместе с мамой будет жить в вольере отдельно от её отца.