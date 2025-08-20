Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на Аляске.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 18—19 августа. В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

97% россиян наблюдали за встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на Аляске. 3% что-то слышали об этом, но без подробностей, и лишь 0,3% впервые узнали о встрече из опроса.

Итоги встречи

49% респондентов считают, что президентам России и США скорее удалось достичь взаимопонимания во время переговоров на Аляске, 19% полагают, что взаимопонимание было точно достигнуто, 16% — что скорее нет, 12% — что взаимопонимание точно не было достигнуто. Еще 5% затруднились с ответом.

36% опрошенных оценивают итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа скорее положительно, 25% — положительно, 24% — нейтрально, 6% — скорее отрицательно, столько же — отрицательно. 2% затруднились ответить.

Отношения между Россией и США

После встречи президентов 46% респондентов считают, что отношения между Россией и США несколько улучшатся, 40% полагают, что не изменятся, 8% — что значительно улучшатся, 2% — что несколько ухудшатся, столько же — что значительно ухудшатся. 3% затруднились с ответом.

Встреча трех президентов

Что касается трехсторонних переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, то 43% россиян считают, что они скорее не состоятся в ближайшее время, чем состоятся, 30% полагают, что скорее состоятся, чем нет, 16% — что точно не состоятся, 6% — наоборот, что точно состоятся. Еще 5% затруднились ответить.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше