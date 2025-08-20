Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Что касается трехсторонних переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, то 43% россиян считают, что они скорее не состоятся в ближайшее время, чем состоятся, 30% полагают, что скорее состоятся, чем нет, 16% — что точно не состоятся, 6% — наоборот, что точно состоятся. Еще 5% затруднились ответить.