Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
97% россиян наблюдали за встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на Аляске. 3% что-то слышали об этом, но без подробностей, и лишь 0,3% впервые узнали о встрече из опроса.
Итоги встречи
49% респондентов считают, что президентам России и США скорее удалось достичь взаимопонимания во время переговоров на Аляске, 19% полагают, что взаимопонимание было точно достигнуто, 16% — что скорее нет, 12% — что взаимопонимание точно не было достигнуто. Еще 5% затруднились с ответом.
36% опрошенных оценивают итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа скорее положительно, 25% — положительно, 24% — нейтрально, 6% — скорее отрицательно, столько же — отрицательно. 2% затруднились ответить.
Отношения между Россией и США
После встречи президентов 46% респондентов считают, что отношения между Россией и США несколько улучшатся, 40% полагают, что не изменятся, 8% — что значительно улучшатся, 2% — что несколько ухудшатся, столько же — что значительно ухудшатся. 3% затруднились с ответом.
Встреча трех президентов
Что касается трехсторонних переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, то 43% россиян считают, что они скорее не состоятся в ближайшее время, чем состоятся, 30% полагают, что скорее состоятся, чем нет, 16% — что точно не состоятся, 6% — наоборот, что точно состоятся. Еще 5% затруднились ответить.