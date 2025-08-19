В Ростове и Аксае проходят антитеррористические учения

Сегодня, 19 августа, в донской столице, а также в Аксайском районе проходят плановые антитеррористические учения. По информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона, их проводит оперативный штаб Ростовской области.
В учениях принимают участие сотрудники служб экстренного реагирования. Подчёркивается, что плановые мероприятия никак не помешают работе госучреждений, компаний и повседневной жизни людей.
Горожан попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.
Ранее сообщалось, что главы приграничных городов Дона отправились на учения.