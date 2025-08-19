Ричмонд
В Ростове и Аксае проходят антитеррористические учения

Горожан просят соблюдать спокойствие.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 19 августа, в донской столице, а также в Аксайском районе проходят плановые антитеррористические учения. По информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона, их проводит оперативный штаб Ростовской области.

В учениях принимают участие сотрудники служб экстренного реагирования. Подчёркивается, что плановые мероприятия никак не помешают работе госучреждений, компаний и повседневной жизни людей.

Горожан попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось, что главы приграничных городов Дона отправились на учения.