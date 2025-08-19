В Татарстане начали автоматически присваивать СНИЛС новорожденным

Если у матери нет подтверждённой учётной записи на Госуслугах или если СНИЛС оформляется на усыновлённого ребёнка, можно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Татарстан или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. СНИЛС будет выдан в день обращения.