В Татарстане начали автоматически присваивать СНИЛС новорожденным

В 2025 году в Татарстане начали автоматически присваивать страховые номера индивидуального лицевого счёта новорождённым детям. Теперь родителям не нужно подавать заявление для получения СНИЛС для своих детей.
В России действует система оформления СНИЛС в беззаявительном порядке для новорождённых. Информация о СНИЛС автоматически направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг после поступления данных о рождении ребёнка из ЗАГСа в систему Социального фонда России.
Если у матери нет подтверждённой учётной записи на Госуслугах или если СНИЛС оформляется на усыновлённого ребёнка, можно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Татарстан или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. СНИЛС будет выдан в день обращения.
Важно, чтобы данные в личном кабинете на Госуслугах совпадали с данными в ЗАГСе, иначе уведомление о СНИЛС может не появиться.
Управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин подчеркнул, что СНИЛС является ключевым документом для ребёнка. Он необходим для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), записи в поликлинику, устройства в детский сад и оформления различных социальных выплат, включая материнский капитал.
Для получения услуг бумажный СНИЛС не требуется, достаточно электронного уведомления или его распечатанной копии.