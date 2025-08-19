Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане начали автоматически присваивать СНИЛС новорожденным

Теперь родителям не нужно подавать заявление для получения СНИЛС для своих детей.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году в Татарстане начали автоматически присваивать страховые номера индивидуального лицевого счёта новорождённым детям. Теперь родителям не нужно подавать заявление для получения СНИЛС для своих детей.

В России действует система оформления СНИЛС в беззаявительном порядке для новорождённых. Информация о СНИЛС автоматически направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг после поступления данных о рождении ребёнка из ЗАГСа в систему Социального фонда России.

Если у матери нет подтверждённой учётной записи на Госуслугах или если СНИЛС оформляется на усыновлённого ребёнка, можно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Татарстан или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. СНИЛС будет выдан в день обращения.

Важно, чтобы данные в личном кабинете на Госуслугах совпадали с данными в ЗАГСе, иначе уведомление о СНИЛС может не появиться.

Управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин подчеркнул, что СНИЛС является ключевым документом для ребёнка. Он необходим для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), записи в поликлинику, устройства в детский сад и оформления различных социальных выплат, включая материнский капитал.

Для получения услуг бумажный СНИЛС не требуется, достаточно электронного уведомления или его распечатанной копии.