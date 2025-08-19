Египет обошел Турцию: где выгоднее отдохнуть в августе 2025 года

Туристический эксперт Наталья Ансталь сообщила NEWS.ru, что в августе-сентябре 2025 года для россиян наиболее выгодным направлением для отдыха станет Египет.
По ее словам, страна активно инвестирует в улучшение качества отелей и развитие туристической инфраструктуры, что позволило ей превзойти Турцию по этим параметрам. Эксперт отметила, что в Турции наблюдается рост цен при неизменном качестве отелей, что негативно сказывается на турпотоке.
Ансталь также подчеркнула, что Египет уверенно занимает лидирующие позиции среди популярных направлений. Кроме того, она указала на доступные по цене варианты отдыха в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. В сентябре 2025 года, по ее словам, ожидается снижение стоимости путевок в ОАЭ, где сейчас сохраняется сильная жара, а также небольшое удешевление туров в Шри-Ланку и Таиланд.