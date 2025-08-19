Египет обошел Турцию: где выгоднее отдохнуть в августе 2025 года

Ансталь также подчеркнула, что Египет уверенно занимает лидирующие позиции среди популярных направлений. Кроме того, она указала на доступные по цене варианты отдыха в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. В сентябре 2025 года, по ее словам, ожидается снижение стоимости путевок в ОАЭ, где сейчас сохраняется сильная жара, а также небольшое удешевление туров в Шри-Ланку и Таиланд.