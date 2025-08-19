В Калининград прибудут мощи святого, путешествовавшего по местам золотой лихорадки

В среду, 20 августа, в 21:30 ковчег с частицей мощей прибудет в Черняховск. Торжественный молебен в кафедральном соборе Архангела Михаила возглавит епископ Черняховский и Славский Николай. Святыня будет находиться в храме города до 14:00 22 августа, затем отправится в Калининград. Встреча в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда состоится в пятницу, 22 августа, в 16:00. Торжественный молебен возглавит митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим. Поклониться мощам можно будет до 14:00 23 августа.