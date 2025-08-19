Ричмонд
В Калининград прибудут мощи святого, путешествовавшего по местам золотой лихорадки

В этом году исполняется 100 лет со дня его смерти.

Источник: Клопс.ru

В регион привезут ковчег с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Московского и Всея Руси. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе Калининградской епархии.

В среду, 20 августа, в 21:30 ковчег с частицей мощей прибудет в Черняховск. Торжественный молебен в кафедральном соборе Архангела Михаила возглавит епископ Черняховский и Славский Николай. Святыня будет находиться в храме города до 14:00 22 августа, затем отправится в Калининград. Встреча в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда состоится в пятницу, 22 августа, в 16:00. Торжественный молебен возглавит митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим. Поклониться мощам можно будет до 14:00 23 августа.

Масштабный крестный ход приурочен к 100-летию смерти святителя Тихона. В течение 185 дней мощи посетят 90 городов России и Беларуси и все митрополии Русской православной церкви.

Во время своего служения в США епископ Тихон совершил трёхмесячное путешествие по Аляске. Здесь находились православные приходы, основанные русскими миссионерами в конце XVIII века. Священник сплавлялся по реке Юкон — по местам золотой лихорадки, описанной Джеком Лондоном. Был избран патриархом в 1917 году. Во время голода в Поволжье (1921−1922 годы) благодаря связям патриарха Тихона жители получили помощь в размере 50 миллионов долларов.

