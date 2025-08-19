Участникам «Курского долголетия» рассказали о цифровом рубле

Занятие, посвященное цифровому рублю, состоялось для участников проекта «Курское долголетие», реализация которого отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области.
Эксперт курского отделения Банка России Елена Вирина рассказала о цифровом рубле, который в скором времени станет дополнением к наличной и безналичной форме расчетов. Руководитель центра серебряного волонтерства Татьяна Басова посвятила выступление схемам мошенников, связанным с цифровыми рублями.
Особый упор был сделан на том, как цифровой рубль может улучшить качество жизни пожилых людей, предоставив им возможность более активно участвовать в экономической жизни и сохранять свою независимость. Участники лекции проявили интерес к теме, обсуждая потенциальные преимущества и задавая вопросы о практическом использовании цифровых платежей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.