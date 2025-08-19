В Ростовской области обнаружили бактерии с генами устойчивости к антибиотикам

В Ростовской области ученые Южного федерального университета провели анализ донных отложений Таганрогского залива и обнаружили бактерии с генами устойчивости к антибиотикам. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Исследование показало, что в донных отложениях содержится большое количество генов, которые увеличивают резистентность бактерий. Это означает, что загрязнение воды (в частности, тяжелыми металлами) может распространять устойчивость к антибиотикам даже при их отсутствии.
Ученые предупреждают об опасности. Устойчивые бактерии могут попасть в организм через морепродукты или во время купания. Таганрогский залив является важным рыбопромысловым районом, что увеличивает риски. Специалисты отмечают, что снижение загрязнения залива поможет снизить распространение опасных генов.
Добавим, также по итогам исследования Таганрогского залива большинство проб показали экотоксичность, а в некоторых точках была зафиксирована повышенная скорость окисления углеводородов, что может свидетельствовать о загрязнении нефтепродуктами.
