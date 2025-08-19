На Урале цифровизируют процесс оценки готовности к отопительному сезону

Цифровой инструмент оценки готовности к отопительному сезону начали внедрять в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Модуль позволяет в автоматическом режиме обрабатывать заявки управляющих организаций, проверять полноту документации, рассчитывать индекс готовности к отопительному периоду, формировать и подписывать электронной подписью итоговые документы. Встроенная система аналитики может отслеживать уровень и динамику подготовки Свердловской области к отопительному периоду в онлайн-режиме, формировать отчетность и многое другое.
Все документы, ранее направлявшиеся в комиссию, остаются легитимными — их необходимо просто загрузить в систему. Получение доступа к модулю и наполнение необходимых реестров возможно в течение одного рабочего дня.
«Мы последовательно переводим ключевые процессы в цифровой формат. Это не просто удобство, это реальное повышение эффективности. Модуль оценки готовности к отопительному периоду сокращает сроки принятия решений, исключает бумажную волокиту и обеспечивает прозрачность», — отметил и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.