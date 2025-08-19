Ричмонд
На центральном участке отремонтированного Невского обновили дорожную разметку

В центре Петербурга в рамках капитального ремонта Невского проспекта специалисты уложили новый асфальт и нанесли дорожную разметку на участке от набережной реки Мойки до Садовой улицы. На месте побывал фотокорреспондент «Ъ-СПб».

В настоящий момент данный участок дороги пока не открыт для транспорта — на пустом Невском вовсю фотографируются петербуржцы и гости города. Запуск движения от Мойки до Садовой предполагается в ближайшие дни, уточнили «Ъ-СПб» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в понедельник, 18 августа, стартовал четвертый этап работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Невском проспекте. Полностью завершить реконструкцию главной городской магистрали планируется 27 августа.