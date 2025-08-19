На центральном участке отремонтированного Невского обновили дорожную разметку

В настоящий момент данный участок дороги пока не открыт для транспорта — на пустом Невском вовсю фотографируются петербуржцы и гости города. Запуск движения от Мойки до Садовой предполагается в ближайшие дни, уточнили «Ъ-СПб» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.