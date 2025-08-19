В Екатеринбурге до октября перекроют улицы Розы Люксембург и Карла Маркса

Специалисты закроют движение транспорта по нечетной стороне ул. Розы Люксембург и части ул. Карла Маркса возле домов № 37 и № 39. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели для водителей. Объезд будет организован по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.