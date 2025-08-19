В Екатеринбурге до октября перекроют улицы Розы Люксембург и Карла Маркса

Это связано с работами «Водоканала» по прокладке водопроводных и канализационных сетей к зданию на ул. Розы Люксембург, 45.
Специалисты закроют движение транспорта по нечетной стороне ул. Розы Люксембург и части ул. Карла Маркса возле домов № 37 и № 39. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели для водителей. Объезд будет организован по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.
Ранее АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» объявила о перекрытии части ул. Краснофлотцев с 9 августа по 20 сентября для модернизации тепловых сетей. Движение будет закрыто от дома № 27 до ул. Старых Большевиков.