Свердловские клещи внезапно снизили активность: рекорд прошлого года побит

«Еженедельный прирост числа клещевых покусов снижается: за последнюю неделю от членистоногих пострадало около 200 человек», — информирует ведомство.
Между тем, с начала сезона медицинские учреждения региона продолжают фиксировать случаи опасных заболеваний, передающихся через укусы клещей. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 192 человека (диагноз подтвержден у 54). С подозрением на боррелиоз (болезнь Лайма) — 342 человека (подтверждено 196 случаев). Также выявлены единичные случаи моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели анализ 27,5 тысяч особей клещей, собранных на территории области: 1,2% — переносчики вируса клещевого энцефалита; 42,5% — инфицированы боррелиями (возбудители болезни Лайма); 3,2% — содержат возбудителей эрлихиоза; 1,2% — заражены анаплазмозом.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, особенно находясь в лесах и парках. Использовать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, применять репелленты с содержанием ДЭТА не менее 25−30%. Важно регулярно осматривать одежду и тело во время и после пребывания на природе, избегать высокой травы и кустарников.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. При экстренной помощи можно получить бесплатную инъекцию иммуноглобулина в первые 96 часов после присасывания клеща. Врачи напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно снижает риск развития тяжелых осложнений.