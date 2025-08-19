Свердловские клещи внезапно снизили активность: рекорд прошлого года побит

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, особенно находясь в лесах и парках. Использовать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, применять репелленты с содержанием ДЭТА не менее 25−30%. Важно регулярно осматривать одежду и тело во время и после пребывания на природе, избегать высокой травы и кустарников.