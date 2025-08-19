Столичная компания увеличила выпуск кухонной мебели

Производитель мебели «МЕДИА ЭСТЕЙТ» из Москвы увеличил на 15% выпуск кухонных гарнитуров в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы сотрудники компании усовершенствовали переналадку оборудования, улучшили логистику внутри цеха, оптимизировали процесс покраски деталей. Эти меры позволили уменьшить простои и сократить количество брака.
В результате скорость изготовления партии фасадов выросла на 14% — с 134 до 115 часов. Объем незавершенного производства снизился в 1,5 раза. Выработка на пилотном потоке увеличилась на 16,5%: теперь один сотрудник может собирать 444 фасада в месяц вместо прежнего 381.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.