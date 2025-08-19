Столичная компания увеличила выпуск кухонной мебели

В результате скорость изготовления партии фасадов выросла на 14% — с 134 до 115 часов. Объем незавершенного производства снизился в 1,5 раза. Выработка на пилотном потоке увеличилась на 16,5%: теперь один сотрудник может собирать 444 фасада в месяц вместо прежнего 381.